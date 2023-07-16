- Сергей Богданович внутри себя, наверное, хочет получить какой-то новый вызов как тренер. Ты не можешь оставаться на месте, можно эмоционально потухнуть и уже не будет стимула стать чемпионом. Есть и человеческий фактор, что все приедается, и нужен новый вызов. Желаю, чтобы этот новый вызов появился в ближайшем будущем, и он был досягаемый.
Сергей Семак был назначен главным тренером "Зенита" в мае 2018 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" провели 207 матчей, в которых одержали 124 победы, 44 раза сыграли вничью и потерпели 39 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +233 (430:197). В качестве главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Семак пять раз выигрывал титул чемпиона России, один раз становился обладателем Кубка России и четырежды выигрывал Суперкубок страны. 47-летний специалист дважды признавался РФС лучшим тренером года.
Источник: "Матч ТВ"
Новосельцев: все приедается, Семаку нужен новый вызов
Бывший защитник "Зенита" Иван Новосельцев считает, что главному тренеру "сине-бело-голубых" Сергею Семаку нужен в карьере новый вызов.
Фото: ФК "Зенит"