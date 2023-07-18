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Быстров: с "Зенитом" можно конкурировать, вкус победы приедается и всё тяжелее находить в себе мотивацию

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Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что команде можно навязать конкуренцию в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Максим Константинов / Global Look Press
"Зенит" особо не усилился, поэтому с ними можно конкурировать. С каждым годом вкус победы приедается и всё тяжелее находить в себе эмоции и мотивацию", — сказал Быстров.

Отметим, что "Зенит" в прошлом сезоне выиграл Российскую Премьер-Лигу в пятый раз подряд. Все эти победы были достигнуты с тренерским штабом Сергея Семака. В летнее трансферное окно команда из Санкт-Петербурга подписала Марио Фернандеса, Александра Коваленко и Ду Кейроса. Вероятно, клуб покинет полузащитник Вендел, вратарь Даниил Одоевский отправился на правах аренды в "Волгарь".

Источник: "Матч ТВ".


Быстров Зенит
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