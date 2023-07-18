"Папа всегда с радостью наблюдал из-за решетки за тем, как я играю в футбол... Сокамерники даже говорили папе о том, что у него очень талантливый сын, который должен стать профессиональным футболистом", — сказал Ду Кейрос.
23-летний Ду Кейрос выступает за "Зенит" с лета 2023 года. Ранее он принадлежал "Коринтиансу", который отдал его, Роберта Ренана и 50% прав на Педро взамен на форварда Юри Алберто. Ду Кейрос подписал с "Зенитом" долгосрочный контракт и уже выиграл с командой Суперкубок России. В решающем матче с ЦСКА (0:0, 5:4 пен) полузащитник появился в стартовом составе. Вероятно, Ду Кейрос будет основным игроком из-за ухода Далера Кузяева и отсутствия Вендела.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Хавбек "Зенита" Ду Кейрос: сокамерники говорили отцу, что у него талантливый сын, который должен стать футболистом
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос признался, что его отцу пришлось отсидеть три года в тюрьме, а также рассказал, что сокамерники папы хвалили его футбольные способности.
Фото: ФК "Зенит"