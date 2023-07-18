– Экс-Супермарио проявил себя не как очень умный футболист и человек. Все знают и видели, как его любили в ЦСКА. Казалось, что это взаимная любовь. Но, как говорит современная молодежь, переобулся на лету. В такой ситуации лучше промолчать, будешь казаться умнее, — передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
32-летний Марио Фернандес играл за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе "армейцев" он выиграл семь трофеев. Во времена выступлений за красно-синих защитник публично заявлял о том, что он никогда не перейдет в петербургский "Зенит. Однако этим летом бразилец присоединился к сине-бело-голубым. Фернандес заключил контракт с командой с берегов Невы до июня 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на один сезон). Отметим, что фанаты ЦСКА негативно восприняли переход Фернандеса в стан "Зенита".
Нигматуллин – о переходе Фернандеса в "Зенит": Марио проявил себя не как умный человек и переобулся
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса продолжить карьеру в петербургском "Зените".
Фото: "Чемпионат"