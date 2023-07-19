Агент Малкома: никакого соглашения с клубами из Саудовской Аравии нет

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Агент нападающего "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия подтвердил, что его клиентом интересуются саудовские клубы.
Фото: РИА Новости
"Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет", - приводит слова агента "Евро Футбол".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" и "Зенит" согласовали трансфер бразильского вингера Малкома.

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, перейдя из каталонской "Барселоны". Действующее соглашение 26-летнего бразильца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне 2026 года.


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