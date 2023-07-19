"Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет", - приводит слова агента "Евро Футбол".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" и "Зенит" согласовали трансфер бразильского вингера Малкома.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, перейдя из каталонской "Барселоны". Действующее соглашение 26-летнего бразильца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне 2026 года.
Агент Малкома: никакого соглашения с клубами из Саудовской Аравии нет
Агент нападающего "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия подтвердил, что его клиентом интересуются саудовские клубы.
Фото: РИА Новости