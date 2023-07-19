– Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдет. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его. Туда зовут сейчас игроков из всех топ-клубов: "Зенит" не исключение. Уверен, что его уход не станет проблемой для команды. В "Зените" сейчас множество классных футболистов, которые легко смогут заменить его, — передает слова Петржелы "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. По слухам, к трансферу бразильца близок саудовский "Аль-Хиляль", который может заплатить за переход южноамериканца порядка 50 миллионов евро, а самому игроку вручить контракт с заработной платой в 18 миллионов евро за год.
26-летний Малком имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом", которое рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.
Петржела: уход Малкома не станет проблемой для "Зенита. В команде есть классные футболисты, которые легко его заменят
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями о возможном уходе нападающего Малкома из стана сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"