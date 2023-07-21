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Агкацев – об отношениях с Сафоновым: ненависти друг к другу нет

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев ответил на вопрос о том, в каких отношениях он находится со своим одноклубником Матвеем Сафоновым.
Фото: "Чемпионат"
– Какие отношения с Сафоновым? Хорошие. Никакой ненависти друг к другу нет, рабочие отношения. Когда играет он, я от души ему помогаю, и наоборот. Делимся наблюдениями на теории. Во вратарском коллективе хорошая атмосфера. У меня со всеми голкиперами были нормальные отношения, – передает слова Агкацева "СЭ".

24-летний Матвей Сафонов на протяжении последних четырех лет является основным вратарем "Краснодара" и стабильно вызывается в сборную России. Станислав Агкацев закрепился в первой команде "быков" в 2022 году. При этом в концовке прошлого сезона 21-летний голкипер сумел выиграть конкуренцию у Сафонова.

Станислав Агкацев – воспитанник "Краснодара". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в один миллион евро.


Краснодар Сафонов Агкацев
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