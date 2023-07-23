"Думаю, что самый красивый гол в карьере, тем более, что забиваю я не так много", — сказал Бабкин.
"Крылья Советов" победили "Ахмат" со счётом 2:1. Ещё один мяч у самарцев забил Бенхамин Гарре, у "Ахмата" с пенальти отличился Гамид Агаларов в добавленное время.
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют дома с калининградской "Балтикой" в Кубке России.
Источник: "Матч ТВ".
Бабкин — о голе "Ахмату": думаю, что самый красивый в карьере
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин прокомментировал свой забитый мяч в ворота "Ахмата" (2:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"