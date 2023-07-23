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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.3X 1.57П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 2 1 2
Акрон2 тайм
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.43X 3.75П2 9.6
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.7X 3.1П2 2.1
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
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Гендиректор "Зенита": никакой аренды Эраковича в "Црвену Звезду" не будет

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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые могут отдать своего новичка Страхиню Эраковича в аренду в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"
– Никакой аренды Эраковича в "Црвену Звезду" не будет, — передает слова Медведева Sport24.

Ранее СМИ стало известно о том, что петербургский "Зенит" после осуществления трансфера Страхини Эраковича из "Црвены Звезды" может отдать защитника обратно в сербский клуб на правах аренды.

Сегодня, 23 июля, петербургский "Зенит" официально презентовал Страхиню Эраковича. Российский клуб заключил контракт с воспитанником сербской "Црвены Звезды" на четыре года (с возможностью продления еще на сезон).


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