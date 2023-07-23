– Никакой аренды Эраковича в "Црвену Звезду" не будет, — передает слова Медведева Sport24.
Ранее СМИ стало известно о том, что петербургский "Зенит" после осуществления трансфера Страхини Эраковича из "Црвены Звезды" может отдать защитника обратно в сербский клуб на правах аренды.
Сегодня, 23 июля, петербургский "Зенит" официально презентовал Страхиню Эраковича. Российский клуб заключил контракт с воспитанником сербской "Црвены Звезды" на четыре года (с возможностью продления еще на сезон).
Гендиректор "Зенита": никакой аренды Эраковича в "Црвену Звезду" не будет
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые могут отдать своего новичка Страхиню Эраковича в аренду в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"