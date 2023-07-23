"Мы не отказывались продавать Эраковича "Спартаку". Перейти в "Зенит" было решением игрока", — сказал Терзич.
22-летний Эракович, по заявлениям многих СМИ, уже согласовал контракт со "Спартаком", как и красно-белые согласовали его переход с "Црвеной Звездой", однако в последний момент в сделку вмешался "Зенит", забрав футболиста к себе. Эракович подписал с чемпионом России контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Гендир "Црвены Звезды": мы не отказывались продавать Эраковича "Спартаку". Перейти в "Зенит" было решением игрока
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич рассказал, почему бывший защитник команды Страхиня Эракович перешёл в "Зенит", а не "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"