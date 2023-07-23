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Оренбург2 тайм
П1 3.65X 1.48П2 10.5
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

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МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
П1 38X 9.4П2 1.07
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.41X 3.8П2 10
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.85X 3.1П2 2.04
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.47
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Гендир "Црвены Звезды": мы не отказывались продавать Эраковича "Спартаку". Перейти в "Зенит" было решением игрока

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Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич рассказал, почему бывший защитник команды Страхиня Эракович перешёл в "Зенит", а не "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы не отказывались продавать Эраковича "Спартаку". Перейти в "Зенит" было решением игрока", — сказал Терзич.

22-летний Эракович, по заявлениям многих СМИ, уже согласовал контракт со "Спартаком", как и красно-белые согласовали его переход с "Црвеной Звездой", однако в последний момент в сделку вмешался "Зенит", забрав футболиста к себе. Эракович подписал с чемпионом России контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Црвена Звезда Эракович Спартак Зенит Российские трансферы
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