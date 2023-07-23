— Быстрый гол всегда играет определенную роль. При атаке и при обороне у нас не было больших проблем. Но голы мы подарили очень легкие. У нас были голевые моменты, если бы забили, было бы попроще.
23 июля калининградская "Балтика" провела матч первого тура Российской Премьер-Лиги. Ее соперником стал "Сочи". Игра прошла на домашнем стадионе южан – на "Фишт" арене. "Балтика" потерпела поражение со счетом 0:2. У хозяев забитыми мячами отметились Мартин Крамарич (6 минута) и Ваня Дркушич (83 минута).
Подопечные Сергея Игнашевича во втором туре чемпионата России сыграют против московского "Спартака". Гостевая для "Балтики" встреча состоится 31 июля.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер"Балтики" Игнашевич – о поражении от "Сочи": мы подарили очень легкие голы сопернику
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал неудачное выступление своей команды в матче первого тура РПЛ против "Сочи" (0:2).
Фото: ФК "Балтика"