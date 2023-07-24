Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Тьяго Рибейро. Тот утверждает, что бразилец уже вылетел в Россию.
Таким образом, завтра, 25 июля, Вендел будет в Санкт-Петербурге. Ранее сам футболист выложил фото из самолёта.
Ранее стало известно, что Вендел не хочет возвращаться в "Зенит". Клуб разрешил игроку искать себе новую команду. Утверждалось, что им интересуется "Фламенго".
Вендел прилетит в Россию во вторник
Полузащитник "Зенита" Вендел вылетел в Россию.
Фото: Championat.