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"Чемпионат": вратарь "Зенита" Никита Гойло на правах аренды перейдет в "Сочи"

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Голкипер петербургского "Зенита" Никита Гойло в ближайшее время сменит клубную прописку и на правах аренды перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Сочи" подпишет вратаря "Зенита" Никиту Гойло. Российский футболист перейдет в стан южан на правах арендного соглашения. Сезон 2023-2024 он проведет в сочинской команде.

Ранее СМИ стало известно о том, вратарь "Сочи" Денис Адамов продолжит карьеру в петербургском "Зените". Отмечалось, что футболист южан уже прошел медосмотр для сине-бело-голубых.

24-летний Никита Гойло является воспитанником петербургского "Зенита". Его действующее соглашение с клубом с берегов Невы рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную российского голкипера в 600 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"


Зенит Гойло Сочи
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