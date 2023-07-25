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Байдачный: в "Лацио" Захаряну никто расслабляться не даст. Там он не лидер, нужно показывать, что ты лучший

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Бывший футболист "Динамо" Анатолий Байдачный высказался о возможном уходе полузащитника команды Арсена Захаряна в итальянский "Лацио".
Фото: РБК Спорт
"В "Лацио" ему никто расслабляться не даст. Там он не лидер, нужно демонстрировать в каждом моменте, что ты лучший", — сказал Байдачный.

20-летний Захарян в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав семь результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры с "Динамо" по Захаряну вёл нидерландский "Фейеноорд", в клубе подтвердили это.

Источник: "РБ Спорт".


Байдачный Захарян Лацио Динамо Серия А Российские трансферы
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