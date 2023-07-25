"В "Лацио" ему никто расслабляться не даст. Там он не лидер, нужно демонстрировать в каждом моменте, что ты лучший", — сказал Байдачный.
20-летний Захарян в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав семь результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переговоры с "Динамо" по Захаряну вёл нидерландский "Фейеноорд", в клубе подтвердили это.
Источник: "РБ Спорт".
Байдачный: в "Лацио" Захаряну никто расслабляться не даст. Там он не лидер, нужно показывать, что ты лучший
Бывший футболист "Динамо" Анатолий Байдачный высказался о возможном уходе полузащитника команды Арсена Захаряна в итальянский "Лацио".
Фото: РБК Спорт