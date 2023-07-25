Как сообщает источник, "Зенит" ответил "Бешикташу" по поводу возможного трансфера защитника Нуралы Алипа. Петербургский клуб выразил готовность продать своего игрока. Однако за его уход сине-бело-голубые требуют порядка 5 млн евро. Отмечается, что турецкий клуб не горит желанием выплачивать такую большую сумму за футболиста из Казахстана.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Бешикташ" заинтересован в трансфере игрока "Зенита" Нуралы Алипа. Сообщалось, что турецкий клуб хотел бы подписать защитника этим летом.
23-летний Нуралы Алип имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Казахстана в 1,20 млн евро.
Источник: РИА Новости
"Зенит" может продать защитника Алипа в "Бешикташ" за 5 млн евро
Петербургский "Зенит" готов продать своего центрального защитника Нуралы Алипа в турецкий "Бешикташ" за 5 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"