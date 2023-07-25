Как сообщает источник, "Пари НН" обратился с просьбой в ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода встречи первого тура чемпионата России с "Зенитом". Во-первых, удаление защитника нижегородцев Виктора Александрова (50 минута). Во-вторых, возможный пенальти в ворота сине-бело-голубых в первом тайме (44 минута). В-третьих, потенциальные красные карточки защитникам петербуржцев Роберту Ренану (33 минута) и Дугласу Сантосу (3 минута).
Поединок первого тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским "Пари НН" и петербургским "Зенитом" состоялся 22 июля 2023 года. Сине-бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 2:0. В их составе два гола в свой актив записал форвард Матео Кассьерра. Примечательно, что оба мяча колумбиец забил после того, как красную карточку за фол последней надежды получил защитник "Пари НН" Виктор Александров. Минувшую игру обслуживала бригада рефери Сергея Иванова.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Пари НН" обратился в ЭСК РФС по четырем игровым моментам игры 1-го тура РПЛ с "Зенитом"
Нижегородский "Пари НН" просит ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода с поединка первого тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита".
Фото: РИА Новости