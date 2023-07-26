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Васютин — о переходе Адамова в "Зенит": не могу сказать, что это дополнительная мотивация

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Вратарь "Зенита" Александр Васютин прокомментировал переход в команду голкипера "Сочи" Дениса Адамова.
Фото: ФК "Зенит"
"Не могу сказать, что это дополнительная мотивация. Мы каждый день работаем по максимуму. Денису — добро пожаловать!" — сказал Васютин.

25-летний Адамов является воспитанников академии "Краснодара". "Быков" он покинул 2,5 года назад, когда решил перебраться в "Сочи". Вчера, 25 июля, было объявлено о переходе Адамова в "Зенит", в обратном направлении отправился вратарь Никита Гойло на правах годичной аренды. Адамов подписал контракт по схеме "4+1".

Источник: "Спорт день за днём".


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