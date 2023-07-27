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Агент Тюкавина: пока Константин игрок "Динамо"

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
– Знаю, что Костя хороший игрок. Месси и Роналду продаются, а мы на этом фоне совсем маленькие фигуры. Будет конкретика — будем разговаривать. На данный момент хочу, чтобы он забил в Самаре первый мяч в чемпионате, и пусть это продолжится в течение всего сезона. Пока он игрок "Динамо".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину проявляют интерес несколько российских команд. В частности, петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт российского форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.

Источник: Sport24


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