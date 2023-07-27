– Знаю, что Костя хороший игрок. Месси и Роналду продаются, а мы на этом фоне совсем маленькие фигуры. Будет конкретика — будем разговаривать. На данный момент хочу, чтобы он забил в Самаре первый мяч в чемпионате, и пусть это продолжится в течение всего сезона. Пока он игрок "Динамо".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину проявляют интерес несколько российских команд. В частности, петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА.
21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт российского форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.
Источник: Sport24
Агент Тюкавина: пока Константин игрок "Динамо"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"