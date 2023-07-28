– На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и "Фенербахче". Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в "Марселе". Интерес "Зенита"? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно.
Ранее стало известно о том, что нападающий Малком перешел из петербургского "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль". В связи с этим руководство сине-бело-голубых решило найти достойную замену бразильцу. По слухам, одним из кандидатов на данную роль оказался полузащитник французского "Марселя" Дженгиз Ундер.
26-летний Ундер выступает за французский "Марсель" с 2021 года. Его действующее соглашение с клубом истекает через два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Турции в 20 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Представитель Ундера: нам известно об интересе "Зенита" к Дженгизу
Утку Ченикли, исполнительный директор агенства Futureball, которое представляет интересы вингера "Марселя" Дженгиза Ундера, прокомментировал слухи о том, что турок может перейти в "Зенит".
Фото: Getty Images