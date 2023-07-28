– Мы пока не нашли компромисса в переговорах с "Зенитом" по будущему Вендела. Надеюсь, мы его достигнем. Вендел успешно прошел медосмотр и тренируется вместе со всеми, – цитирует агента Metaratings.
Ранее стало известно, что Вендел изъявил желание покинуть российский клуб. "Зенит" ведет переговоры с "Фламенго" по поводу возможного трансфера 25-летнего бразильца. Первое предложение латиноамериканской стороны не устроило чемпионов России. По слухам, "Зенит" готов продать Вендела за 18 млн евро. До того момента, пока футболист не найдет себе новое место работы, он будет тренироваться с командой. В заявке "сине-бело-голубых" на сезон Вендел отсутствует.
Агент Рибейро: мы пока не нашли компромисса в переговорах с "Зенитом" по будущему Вендела
Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал о ходе переговоров с руководством "сине-бело-голубых" по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"