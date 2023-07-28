Как утверждает источник, знакомый с новым списком гонораров судей в сезоне-2023/24, рефери РПЛ с первого по десятый туры включительно будут зарабатывать за судейство игр высшего дивизиона столько же, сколько получали в конце 2023 года. Таким образом, гонорар главного судьи в поле составит 115 тыс рублей за игру, ассистента — 55 тыс рублей, резервного — 25 тыс рублей. Судья VAR заработает 57,5 тыс рублей за матч, а его ассистент — 28,75 тыс рублей.
Однако судейские гонорары вырастут до уровня весны с 11-го тура, намеченного на начало октября текущего года. Главный судья будет получать по 200 тыс рублей за матч, ассистент — 100 тыс, VAR — 100 тыс, ассистент VAR — 50 тыс рублей.
Источник: "СЭ"
Судьи РПЛ станут зарабатывать меньше до октября 2023 года
Российская Премьер-лига снизила оклады за работу арбитрам высшего дивизиона чемпионата России на уровень первой части прошлого сезона.
Фото: РФС