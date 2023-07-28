Мостовой – о возможном лишении статуса легионеров игроков стран БРИКС: не нужно приходить к этому. Не в лимите дело

Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

Фото: "Чемпионат"





– Думаю, что не нужно приходить к этому. Тогда будут просто покупать их, они и так получают паспорта и потом уезжают. Я вернулся в Россию 15 лет назад и все это время слышу размышления о лимите. Все правила в футболе известны, ворота одинакового размера. Не в лимите дело, – заявил Мостовой в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Во время сегодняшнего выступления генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге допустил, что игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в России. Это произойдет в том случае, если на саммите БРИКС 22-24 августа будет принято соглашение о свободном перемещении рабочей силы между странами организации.



Напомним, что в БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Если такое решение будет принято, то количество легионеров в клубах РПЛ резко сократится. Особенно это касается " Это произойдет в том случае, если на саммите БРИКС будет принято соглашение о свободном перемещении рабочей силы между странами.– Думаю, что не нужно приходить к этому. Тогда будут просто покупать их, они и так получают паспорта и потом уезжают. Я вернулся в Россию 15 лет назад и все это время слышу размышления о лимите. Все правила в футболе известны, ворота одинакового размера. Не в лимите дело, – заявил Мостовой в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".Во время сегодняшнего выступления генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге допустил, что игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в России. Это произойдет в том случае, если на саммите БРИКС 22-24 августа будет принято соглашение о свободном перемещении рабочей силы между странами организации.Напомним, что в БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Если такое решение будет принято, то количество легионеров в клубах РПЛ резко сократится. Особенно это касается " Зенита ", у которого сразу семь футболистов представляют страны БРИКС. В таком случае в распоряжении Сергея Семака останется всего три легионера вместо десяти.