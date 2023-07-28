- К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от "Лиона". Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день "Лион" не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения.
21-летний центральный защитник Саба Сазонов является воспитанником академии петербургского "Зенита". Он выступает за "Динамо" с января 2021 года. Контракт грузинского футболиста с московским клубом истекает летом 2024 года. В минувшем сезоне Сазонов провел за "бело-голубых" 33 матча и отметился одним забитым мячом. Отметим, что в этом сезоне защитник еще не выходил на поле в составе "Динамо".
Источник: "СЭ"
В "Динамо" подтвердили интерес "Лиона" к защитнику Сазонову
Член совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал интерес к защитнику Сабе Сазонову со стороны "Лиона".
Фото: РИА Новости