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Агент Карраскаля: неправда, что Хорхе переходит в "Атлетико Паранаэнсе"

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Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, опроверг информацию о скором переходе его клиента в "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мой клиент близок к уходу в "Атлетико Паранаэнсе"? Нет, это неправда", — сказал Лопес.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб готов заплатить за колумбийского футболиста ЦСКА семь миллионов евро и предложить 30% с перепродажи. Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года: летом того же года клуб выкупил его соглашение.

В минувшем сезоне 25-летний Карраскаль в 34 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал шесть результативных пердеач.

Источник: Sport24.


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