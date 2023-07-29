"Мой клиент близок к уходу в "Атлетико Паранаэнсе"? Нет, это неправда", — сказал Лопес.
Ранее появилась информация, что бразильский клуб готов заплатить за колумбийского футболиста ЦСКА семь миллионов евро и предложить 30% с перепродажи. Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года: летом того же года клуб выкупил его соглашение.
В минувшем сезоне 25-летний Карраскаль в 34 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал шесть результативных пердеач.
Источник: Sport24.
Агент Карраскаля: неправда, что Хорхе переходит в "Атлетико Паранаэнсе"
Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, опроверг информацию о скором переходе его клиента в "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: ПФК ЦСКА