"Зашел в перерыве в раздевалку, и ребята сказали, что глаз начинает опухать. Но мне это только помогло (смеется). Видимо, с одним глазом лучше, чем с двумя", — сказал Тикнизян.
24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт между армянским футболистом и московской командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что подписать Тикнизяна хотят клубы Бундеслиги.
Источник: "Матч ТВ".
Тикнизян — о матче с "Факелом": в перерыве начал опухать глаз. Но мне это только помогло
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что к перерыву матча с "Факелом" (4:1) во втором туре РПЛ получил повреждение глаза.
Фото: ФК "Локомотив"