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Тикнизян — о матче с "Факелом": в перерыве начал опухать глаз. Но мне это только помогло

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что к перерыву матча с "Факелом" (4:1) во втором туре РПЛ получил повреждение глаза.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зашел в перерыве в раздевалку, и ребята сказали, что глаз начинает опухать. Но мне это только помогло (смеется). Видимо, с одним глазом лучше, чем с двумя", — сказал Тикнизян.

24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт между армянским футболистом и московской командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что подписать Тикнизяна хотят клубы Бундеслиги.

Источник: "Матч ТВ".


Тикнизян Локомотив Факел
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