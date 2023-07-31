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Александр Мостовой: ушли Вендел и Малком, так сразу Семак начал бегать-прыгать, не знал, что делать с "Ростовом"

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Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выступлении "Зенита" в матче с "Ростовом" (1:1) во втором туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Сейчас ушли Малком и Вендел, и "Зенит" уже изменился. Мы видим Семака, который в матче с "Ростовом" бегал-прыгал и не знал, что делать", — сказал Мостовой.

Отметим, что Малком ушёл за 60 миллионов евро в саудовский клуб "Аль-Хиляль". Вендел продолжает тренироваться с "Зенитом", но ищет себе новую команду. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.

"Зенит" начал защиту титула чемпиона России с победы над "Пари НН" (2:0), а затем сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Мостовой Зенит Ростов Семак Вендел Малком
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