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Григорьянц: КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с "Ростовом"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что орган рассмотрит инцидент с удалением главного тренера "Зенита" Сергея Семака в выездной игре 2-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: "Матч ТВ"
– Рассмотрим красную карточку главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Он приглашен на заседание. Запросили дополнительный рапорт у судьи Кукуляка, – приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

В минувшую субботу наставник "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку от главного судьи матча с "Ростовом" Евгения Кукуляка после финального свистка. 47-летний специалист был удален за "выход в конфронтационной манере", как гласит рапорт арбитра в официальном протоколе игры 2-го тура РПЛ. Семак рассказал, что спросил у Кукуляка, почему он не зафиксировал фолы на полузащитнике "сине-бело-голубых" Клаудиньо. По словам тренера, рефери ответил, что он не имеет права подходить к судейской бригаде по окончании встречи.


Григорьянц КДК РФС Ростов Зенит Семак
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