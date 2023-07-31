– Рассмотрим красную карточку главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Он приглашен на заседание. Запросили дополнительный рапорт у судьи Кукуляка, – приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
В минувшую субботу наставник "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку от главного судьи матча с "Ростовом" Евгения Кукуляка после финального свистка. 47-летний специалист был удален за "выход в конфронтационной манере", как гласит рапорт арбитра в официальном протоколе игры 2-го тура РПЛ. Семак рассказал, что спросил у Кукуляка, почему он не зафиксировал фолы на полузащитнике "сине-бело-голубых" Клаудиньо. По словам тренера, рефери ответил, что он не имеет права подходить к судейской бригаде по окончании встречи.
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака после матча с "Ростовом"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что орган рассмотрит инцидент с удалением главного тренера "Зенита" Сергея Семака в выездной игре 2-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: "Матч ТВ"