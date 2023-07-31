Как утверждает источник, руководство южан изучает вариант с приобретением 27-летнего россиянина. В прошлом сезоне Стефанович записал на свой счет 5 голов и стал лучшим бомбардиром "черно-белых" в РПЛ. Отмечается, что перед началом сезона "Торпедо" отказалось продать нападающего за 50 млн рублей в один из неназванных клубов, потребовав за трансфер игрока вдвое больше. Источник не исключает, что этим клубом мог быть "Сочи".
Накануне "Торпедо" впервые за три стартовых тура Первой лиги потеряло очки, дома сыграв вничью с новороссийским "Черноморцем". В трех матчах Стефанович один раз вышел на замену. Высока вероятность, что уроженец Днепра сменит клубную прописку после прихода в "Торпедо" нападающих Георгия Гонгадзе и Дмитрия Полоза.
Источник: Metaratings
Нападающий "Торпедо" Стефанович может продолжить карьеру в "Сочи"
"Сочи" интересуется форвардом московского "Торпедо" Ильей Стефановичем.
Фото: ФК "Торпедо"