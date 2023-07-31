Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
19:30
БалтикаНе начат
П1 1.47X 5П2 7.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
2 - 0 2 0
КАМАЗ1 тайм
П1 1.02X 14П2 65
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нападающий "Торпедо" Стефанович может продолжить карьеру в "Сочи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Сочи" интересуется форвардом московского "Торпедо" Ильей Стефановичем.
Фото: ФК "Торпедо"
Как утверждает источник, руководство южан изучает вариант с приобретением 27-летнего россиянина. В прошлом сезоне Стефанович записал на свой счет 5 голов и стал лучшим бомбардиром "черно-белых" в РПЛ. Отмечается, что перед началом сезона "Торпедо" отказалось продать нападающего за 50 млн рублей в один из неназванных клубов, потребовав за трансфер игрока вдвое больше. Источник не исключает, что этим клубом мог быть "Сочи".

Накануне "Торпедо" впервые за три стартовых тура Первой лиги потеряло очки, дома сыграв вничью с новороссийским "Черноморцем". В трех матчах Стефанович один раз вышел на замену. Высока вероятность, что уроженец Днепра сменит клубную прописку после прихода в "Торпедо" нападающих Георгия Гонгадзе и Дмитрия Полоза.

Источник: Metaratings


Торпедо Сочи Первая лига ФНЛ Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится