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Депутат Свищев - о введении Fan ID в Кубке России: полный бред. Не слышал такой информации, полуфантастическая история

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Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев опроверг информацию о возможном введении электронных паспортов болельщика Fan ID в матчах Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости
- Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас еще в Минцифры позвоню. На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас, - передает слова Свищева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время на всех матчах Пути РПЛ Кубка России будет внедрено применение системы персонализированной идентификации болельщиков, более известной как Fan ID. В настоящее время система Fan ID, при которой для посещения стадиона необходимо предварительно оформить электронный паспорт болельщика, применяется на всех матчах Российской премьер-лиги, а также в Суперфинале Кубка России. Фанатские объединения всех клубов РПЛ бойкотируют матчи с применением системы Fan ID, одной из причин этого является узаконенная возможность лишения любого болельщика Fan ID во внесудебном порядке.

"Мутко против": вопрос с введением Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России практически решен


Кубок России Свищев Fan ID
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