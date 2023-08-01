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Гендиректор "Спартака": мы не отказались от идеи приобретения защитника этим летом

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Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о том, подпишет ли этим летом столичный клуб защитника.
Фото: ФК "Спартак"
— Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись, — передает слова Малышева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к Роджерио Дэвинсона Санчесу и Страхине Эраковичу. Однако трансферы каждого из защитников по различным причинам сорвались.

Московский "Спартак" удачно начал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В двух стартовых турах красно-белые взяли шесть баллов. Им удалось одержать победу над "Оренбургом" со счетом 3:2, а также одолеть калининградскую "Балтику" – 2:1.


Спартак Малышев Российские трансферы
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