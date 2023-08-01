— Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись, — передает слова Малышева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к Роджерио Дэвинсона Санчесу и Страхине Эраковичу. Однако трансферы каждого из защитников по различным причинам сорвались.
Московский "Спартак" удачно начал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В двух стартовых турах красно-белые взяли шесть баллов. Им удалось одержать победу над "Оренбургом" со счетом 3:2, а также одолеть калининградскую "Балтику" – 2:1.
Гендиректор "Спартака": мы не отказались от идеи приобретения защитника этим летом
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о том, подпишет ли этим летом столичный клуб защитника.
Фото: ФК "Спартак"