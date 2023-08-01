— Очень сложный матч получился, на поле "Ростова" всегда непросто играть. 1:1 — не тот результат, за которым мы туда ехали. Очень хотели победить и вели в счете, но, к сожалению, на последних минутах пропустили гол и позволили сопернику сравнять счет. Но ничего, нужно поднять голову и продолжать усиленно работать, – передает слова Марио "Матч ТВ".
29 июля 2023 года петербургский "Зенит" провел выездной поединок против донского "Ростова" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Гости в первом тайме сумели выйти вперед – поспособствовал этому нападающий из Колумбии Матео Кассьерра, который отличился на 43 минуте. Большую часть второго тайма сине-бело-голубые вели в счете. Однако в компенсированное время в их ворота был назначен 11-метровый удар. И его реализовал отечественный форвард Николай Комличенко, забивший на 90+3 минуте. Таким образом, встреча команды с берегов Невы и желто-синих завершилась ничейным результатом – 1:1.
Защитник "Зенита" Фернандес – о ничейной игре с "Ростовом": не тот результат, за которым мы туда ехали
Новичок петербургского "Зенита" Марио Фернандес прокомментировал выступление своей команды в игре с "Ростовом" (1:1) во втором туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"