– Я выбрал Россию, потому что меня привлекла лига, привлекла команда. Немного переживал из-за событий между Россией и Украиной, но мне рассказали, как все на самом деле. В Калининграде всё спокойно, проблем нет, – приводит слова Энрикеса "РИА Новости".
В минувший понедельник "Балтика" на выезде уступила "Спартаку" в матче 2-го тура РПЛ со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе гостей стал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энрикес, который поразил ворота "красно-белых" на 90-й минуте после розыгрыша штрафного удара. Отметим, что этот мяч стал первым для калининградского клуба за последние 25 лет в высшем дивизионе отечественного футбола. Последний раз "Балтика" забивала в чемпионате России в октябре 1998-го "Зениту".
Автор гола в ворота "Спартака" Энрикес: переживал из-за событий на Украине, но мне рассказали, как все на самом деле
Чилийский нападающий калининградской "Балтики" Анхело Энрикес поделился своими переживаниями из-за ситуации на Украине перед приездом в Россию.
Фото: ФК "Спартак"