- На данный момент "Спартак" и ЦСКА не могу отнести к конкурентам петербуржцев. В числе их главных оппонентов назову "Краснодар". Если оценивать южан по первым турам, то это единственный коллектив, у которого есть и скамейка запасных, и грамотно выстроенная игра без грубых тактических ошибок. Посмотрим, на сколько их хватит, - передает слова Пименова RT.
По итогам двух стартовых туров Российской премьер-лиги во главе турнирной таблицы с 6 очками идут "Краснодар" и московский "Спартак", одержавшие по две победы, при этом черно-зеленые находятся выше красно-белых по разнице забитых и пропущенных голов. Пять клубов - действующий чемпион России "Зенит", "Ростов", московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов" и екатеринбургский "Урал" - набрали по 4 очка и занимают места в диапазоне с третьего по седьмое. Столичный ЦСКА с 3 набранными очками находится на восьмой строчке.
Пименов: в числе главных оппонентов "Зенита" назову "Краснодар". "Спартак" и ЦСКА не могу отнести к конкурентам
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов ответил на вопрос о конкурентах "Зенита" в борьбе за чемпионство в наступившем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"