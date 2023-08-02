- Не скажу ничего нового, если повторю, что на сегодня команда Сергея Семака по-прежнему превосходит остальные клубы. Но говорить о гарантированном очередном чемпионстве я бы не спешил. Всё будет зависеть от того, как на дистанции проявят себя команды, готовые к борьбе с "Зенитом". И не только в очных встречах с ним, но и в стремлении побеждать любых соперников, - цитирует Романцева "СЭ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака выиграл золотые медали в пяти чемпионатах России подряд, начиная с сезона-2018/2019. Отрыв сине-бело-голубых от ближайших преследователей на финише сезона составлял в этих чемпионских сезонах от 7 до 15 очков. В текущем сезоне "Зенит" набрал 4 очка в двух стартовых турах, победив на выезде "Пари НН" (2:0) и сыграв гостевую ничью с "Ростовом" (1:1), и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от "Краснодара" и "Спартака".
Романцев: на сегодня "Зенит" по-прежнему превосходит остальных. Но не спешил бы говорить о гарантированном чемпионстве
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев ответил на вопрос о возможной конкуренции петербургскому "Зениту" в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"