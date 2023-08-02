Как сообщает источник, контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по поводу красной карточки полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, которую он получил в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России со "Спартаком" за фол на вингере Антоне Зиньковском. Игрока "быков" дисквалифицировали на две встречи.
Напомним, матч между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялся 27 июля 2023 года. Московский клуб одержал выездную победу со счетом 2:1. На 44 минуте в составе "быков" прямую красную карточку получил атакующий хавбек Эдуард Сперцян.
Источник: "Матч ТВ"
КДК РФС дисквалифицировал Сперцяна на 2 матча за фол на Зиньковском
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян получил 2-матчевую дисквалификацию за фол на вингере московского "Спартака" Антоне Зиньковском в кубковом матче.
Фото: "Чемпионат"