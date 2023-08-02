– У Семака – большой тренерский штаб, он будет постоянно на связи. Он же будет на стадионе, а не в другом городе смотреть матч по телевизору, и так же руководить командой, как и на скамейке. Его отсутствие абсолютно никак не должно повлиять, – передает слова Каряки "РБ Спорт".
Напомним, главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку после матча своей команды с "Ростовом" (1:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги. Сегодня КДК РФС принял решение оставить в силе удаление наставника сине-бело-голубых, поэтому он пропустит следующую встречу в чемпионате страны.
Матч третьего тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" состоится 6 августа. Его начало запланировано на 19:00 по столичному времени.
Каряка – об отсутствии Семака на матче с "Динамо": это абсолютно никак не должно повлиять на "Зенит"
Экс-футболист сборной России Андрей Каряка ответил на вопрос о том, как отсутствие главного тренера Сергея Семака скажется на игре петербургского "Зенита" против московского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"