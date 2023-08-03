"Судей слишком оберегают. Критиковать можно всех: тренеров, игроков. А вот судью нельзя критиковать. Если Семак никак не оскорбил судью, то он, безусловно, прав в этой ситуации", — сказал Гаджиев.
Отметим, что КДК РФС принял решение не увеличивать срок дисквалификации главного тренера "Зенита", но оставил её в силе. Семак после матча с "Ростовом" (1:1) подошёл к Евгению Кукуляку (главный арбитр той встречи) и о чём-то спросил. После этого он увидел над своей головой красную карточку.
Источник: "Спорт день за днём".
Гаджиев — о дисквалификации Семака: судей слишком оберегают, если Сергей его не оскорбил, то он прав
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о ситуации с дисквалификацией главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"