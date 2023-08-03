"Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только "Зенит", — сказал Радимов.
28-летний Азмун выступал за "Зенит" с 2019 по 2022 год. Вместе с командой нападающий выиграл семь трофеев, а также забил в 104 матчах 62 гола и сделал 23 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает возможность возвращения иранского футболиста, однако оба клуба опровергли эту информацию. Контракт Азмуна с "Байером" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: RT.
Радимов — о возможном возвращении Азмуна в "Зенит": сильный игрок, получающий в Бундеслиге игровую практику
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе команды к возвращению Сердара Азмуна из "Байера".
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