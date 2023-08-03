– Тикнизян действительно сейчас прогрессирует, становится лучшим бомбардиром и так далее. Но я бы обратила внимание на падение уровня игры в РПЛ. Качество футбола падает с каждым годом, поэтому Тикнизян и показывает такую игру. Это не самый выдающийся игрок. В Европе его не могу представить, — передает слова Смородской Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян попал в сферу интересов ряда европейских клубов. По слухам, основным претендентом на его подписание считается немецкий "Вердер".
24-летний Тикнизян является футболистом московского "Локомотива" с 2021 года. Действующий контракт защитника с командой из России рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наира в 2,50 млн евро. В этом сезоне РПЛ армянский футболист принял участие в двух матчах и забил три гола.
Смородская: Тикнизян действительно сейчас прогрессирует, но представить его в Европе я не могу
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна.
Фото: РИА Новости