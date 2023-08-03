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Агент Буффона: впервые слышу о варианте с "Рубином"

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Сильвано Мартина, агент итальянца Джанлуиджи Буффона, опроверг, что его клиент мог оказаться в "Рубине".
Фото: Getty Images
"Если честно, я вообще про это впервые слышу. Если бы это было правдой, я бы точно знал", — сказал Мартина.

Ранее бывший тренер вратарей казанского "Рубина" Виталий Кафанов рассказал, что итальянский вратарь мог оказаться в команде под конец нулевых. Однако в "Рубине" приняли решение отказаться от такого трансфера, чтобы позволить развиваться Сергею Рыжикову.

Вчера, 2 августа, Буффон завершил карьеру в возрасте 45 лет.

Источник: Sport24.


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