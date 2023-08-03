"Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию", — сказал Малком.
26-летний спортсмен заключил контракт с саудовским клубом до лета 2027 года. Четыре предыдущих сезона он провёл в составе "Зенита", где выиграл девять трофеев. Ранее он также выступал за "Барселону" и французский "Бордо".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Малком — об уходе из "Зенита": привлекает возможность знакомиться с разными государствами и культурой
Нападающий "Аль-Хиляля" Малком рассказал, почему решил покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"