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Малком — об уходе из "Зенита": привлекает возможность знакомиться с разными государствами и культурой

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Нападающий "Аль-Хиляля" Малком рассказал, почему решил покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию", — сказал Малком.

26-летний спортсмен заключил контракт с саудовским клубом до лета 2027 года. Четыре предыдущих сезона он провёл в составе "Зенита", где выиграл девять трофеев. Ранее он также выступал за "Барселону" и французский "Бордо".

Источник: "Спорт-Экспресс".


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