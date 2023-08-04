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Агент: будущее Гайча в ЦСКА пока не решено. Мы ждем новости из Италии

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Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: РИА Новости
"Будущее Гайча пока не решено. У нас есть несколько вариантов, но мы все еще ждем новости из Италии", - цитирует агента Sport24.

Напомним, с января нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды выступал за итальянскую "Верону". Контракт 24-летнего аргентинца с "армейцами" рассчитан до конца 2025 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.


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