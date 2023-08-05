– Надо разбирать с экспертами. Мое личное мнение – я не понял, за что был назначен штрафной. Который к сожалению, в конечном счете, привел к голу в наши ворота. Будем разбираться. Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК. Чтобы просто понять трактовку эпизодов, а не из-за претензий к арбитрам. Есть моменты, которые действительно требуют уточнения. Потому что одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется понимать, – цитирует Малышева "СЭ".
Судья из Калуги Евгений Кукуляк ошибочно назначил опасный штрафной удар вблизи штрафной площади "Спартака", после которого "Рубин" сравнял счет. Повторы с разных ракурсов подтверждают, что полузащитник "красно-белых" Руслан Литвинов играл в мяч. Более того, контакт произошел в пределах штрафной, поэтому в случае фиксации фола Кукуляк был обязан назначить 11-метровый удар в ворота гостей.
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.
Гендиректор "Спартака" Малышев: я не понял, за что был назначен штрафной. Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев оценил спорное решение арбитра Евгения Кукуляка назначить штрафной удар в ситуации единоборства полузащитника "красно-белых" Руслана Литвинова с футболистом "Рубина" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"