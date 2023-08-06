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Тихонов: "Зенит" разок оступился с "Ростовом", но все еще выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ

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Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 3-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
– "Зенит" разок оступился с "Ростовом", но все еще выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У "Динамо" проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждет совсем не радушный прием, – приводит слова Тихонова Metaratings.

Центральный матч воскресного игрового дня РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа, в рамках 3-го тура. Игра на "Газпром-Арене" начнется в 19:00 по мск. Хозяева проведут встречу без главного тренера Сергея Семака, который был дисквалифицирован за удаление в предыдущем туре в поединке с "Ростовом" (1:1).

У "сине-бело-голубых" 4 очка после двух стартовых туров и 5 очков отставания от лидеров Премьер-Лиги "Спартака" и "Краснодара". "Динамо" с приходом нового главного тренера Марцела Лички не одержало ни одной победы на старте сезона.


Зенит Динамо Тихонов
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