– "Зенит" разок оступился с "Ростовом", но все еще выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У "Динамо" проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждет совсем не радушный прием, – приводит слова Тихонова Metaratings.
Центральный матч воскресного игрового дня РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 6 августа, в рамках 3-го тура. Игра на "Газпром-Арене" начнется в 19:00 по мск. Хозяева проведут встречу без главного тренера Сергея Семака, который был дисквалифицирован за удаление в предыдущем туре в поединке с "Ростовом" (1:1).
У "сине-бело-голубых" 4 очка после двух стартовых туров и 5 очков отставания от лидеров Премьер-Лиги "Спартака" и "Краснодара". "Динамо" с приходом нового главного тренера Марцела Лички не одержало ни одной победы на старте сезона.
Тихонов: "Зенит" разок оступился с "Ростовом", но все еще выглядит уверенным в себе фаворитом РПЛ
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 3-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"