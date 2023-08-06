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1 - 0 1 0
АланияЗавершен
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0 - 0 0 0
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Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
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Спортдиректор "Локомотива": отпустим Пиняева, если будет сумасшедшее предложение

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, при каком варианте "железнодорожники" могут отпустить в другой клуб атакующего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее - это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву, - передает слова Ульянова "СЭ".

18-летний вингер Сергей Пиняев перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в декабре 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 2,6 миллиона евро. Текущая оценочная трансферная стоимость игрока по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. В текущем сезоне Пиняев сыграл во всех 4 матчах "Локомотива" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.


Локомотив Пиняев Российские трансферы
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