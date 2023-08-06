- Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее - это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву, - передает слова Ульянова "СЭ".
18-летний вингер Сергей Пиняев перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в декабре 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 2,6 миллиона евро. Текущая оценочная трансферная стоимость игрока по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. В текущем сезоне Пиняев сыграл во всех 4 матчах "Локомотива" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Спортдиректор "Локомотива": отпустим Пиняева, если будет сумасшедшее предложение
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, при каком варианте "железнодорожники" могут отпустить в другой клуб атакующего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"