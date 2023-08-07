Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Сергеев: жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли бы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев прокомментировал поражение от "Динамо" (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли бы", — сказал Сергеев.

Это худшее начало сезона "Зенита" в Российской Премьер-лиге за 10 лет. Действующий чемпион России в трёх турах набрал лишь четыре очка и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с "Факелом".

Источник: пресс-служба "Зенита" на официальном сайте.


Сергеев Зенит Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится