"Жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли бы", — сказал Сергеев.
Это худшее начало сезона "Зенита" в Российской Премьер-лиге за 10 лет. Действующий чемпион России в трёх турах набрал лишь четыре очка и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с "Факелом".
Источник: пресс-служба "Зенита" на официальном сайте.
Сергеев: жалко, что пропустили в концовке и проиграли. Лучше бы я не забил, но выиграли бы
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев прокомментировал поражение от "Динамо" (2:3) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"