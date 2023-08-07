"Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз — еще и в окончательном. Я хочу играть за сборную России", — сказал Бевеев.
27-летний Бевеев дважды приглашался на сборы национальной команды, но ещё ни разу не оказывался в полноценной заявке. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета 2024 года. Ранее он играл за "Енисей".
Источник: Sport24.
Бевеев: хочу играть за сборную России, надеюсь, буду в окончательном списке
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев признался, что хочет играть только за сборную России.
Фото: ФК "Урал"