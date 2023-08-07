Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Бевеев: хочу играть за сборную России, надеюсь, буду в окончательном списке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев признался, что хочет играть только за сборную России.
Фото: ФК "Урал"
"Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз — еще и в окончательном. Я хочу играть за сборную России", — сказал Бевеев.

27-летний Бевеев дважды приглашался на сборы национальной команды, но ещё ни разу не оказывался в полноценной заявке. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета 2024 года. Ранее он играл за "Енисей".

Источник: Sport24.


Бевеев Урал Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится