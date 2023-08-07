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Sport24: "Краснодар" отправил защитника Сорокина в дубль

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Защитник "Краснодара" Его Сорокин отправлен во вторую команду "быков" из-за разногласий с руководством клуба по контракту.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, "Краснодар" перевел своего футболиста Егора Сорокина тренироваться в дубль. Это связано с тем, что у защитника возникли разногласия с руководством "быков" по действующему контракту. Примечательно, что Егор не допущен до игр "Краснодара-2".

27-летний Сорокин является футболистом "Краснодара" с 2019 года. Действующий контракт Егора с южанами истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в 1,50 млн евро.

Источник: Sport24


Краснодар Сорокин
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