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Агент: очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Карраскалем

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Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
– Никакой конкретики относительно будущего Хорхе пока нет. Очень много клубов из разных чемпионатов интересуются им. Мы продолжаем работать, — цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль недоволен своим положением в стане российского коллектива. В связи с этим игрок из Колумбии хочет сменить клубную прописку этим летом.

25-летний Хорхе Карраскаль имеет текущий контракт с московским ЦСКА до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в семь миллионов евро.


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