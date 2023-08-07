– Никакой конкретики относительно будущего Хорхе пока нет. Очень много клубов из разных чемпионатов интересуются им. Мы продолжаем работать, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль недоволен своим положением в стане российского коллектива. В связи с этим игрок из Колумбии хочет сменить клубную прописку этим летом.
25-летний Хорхе Карраскаль имеет текущий контракт с московским ЦСКА до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в семь миллионов евро.
Агент: очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Карраскалем
Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"