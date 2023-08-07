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Агент Лунева: если я озвучу условия, которые нам предложил "Рубин", все над этим посмеются

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Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера Андрея Лунева, рассказал о том, что этим летом его клиента пытался подписать казанский "Рубин".
Фото: Getty Images
– Если я озвучу условия, которые нам предложил "Рубин", все над этим посмеются. Даже в Первой лиге футболисты казанской команды получали больше, — передает слова Смирнова "РБ Спорт".

31-летний Андрей Лунев в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был леверкузенский "Байер". Из немецкого клуба российский вратарь ушел этим летом. За "фармацевтов" вратарь сыграл в трех официальных матчах за два года, не оформив ни одного "сухаря". До этого Лунев выступал в Российской Премьер-Лиге – за петербургский "Зенит" и башкирскую "Уфу".


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